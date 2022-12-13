أربع ورشات لمناقشة مشاكل قطاع النشر وصناعة الكتاب

الجلسات الوطنية للكتاب يومي 28 و29 ديسمبر

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تنظيم”الجَلَسات الوَطنية للنّشر والكِتاب والمُطالعة”، وذلك يومي 28 و29 ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان لوزارة الثقافة أنه يتعين على الفاعلين في مجال الكتاب وقطاع النشر من مؤلفين، ناشرين، مطبعيين، مستوردين، مصدرين، موزعين ومكتبات بيع الكتب، الراغبين في المشاركة في هذه الجلسات، التسجيل قبل تاريخ 24 ديسمبر الجاري.

وتجري الجلسات التي أعلنت عنها الوزارة ضمن أربع ورشات أساسية، وتتعلق الورشة الأولى بصناعة الكتاب والمقروئية، حيث تتناول هذه الورشة بالجانب التشريعي لقطاع الكتاب مع تشريح الوضعية الحالية للقطاع مع اقتراح الحلول القابلة للتجسد.

وتتمحور الورشة الثانية ضمن برنامج الجلسات حول التوزيع وينتظر أن تتناقش عدد من النقاط في هذا المحور على غرار مكاتبات البيع، المعارض الوطنية والدولية والمحلية والبيع الالكتروني للكتاب.

أما الورشة الثالثة، ضمن البرنامج، فتتناول حقوق التأليف والملكية الفكرية وستتطرق إلى الإطار التنظيمي والحفاظ على مقومات الدولة، الجوائز الوطنية، ترقية وتنويع التأليف.

أما الورشة الرابعة فستناقش دور المكتبات وطرق تفعليها والتظاهرات ذات العلاقة بالكتاب، توظيف التكنولوجيا ووسائل الاتصال.

وتستقطب الورشة مهني الكتاب من ناشرين ومطبعيين ومكتبيين ومؤلفين إضافة إلى المؤسسات تحت الوصاية على غرار المركز الوطني للكتاب ومديرية الكتابة وكذا بعض الوزارات على علاقة بالقطاع على غرار التجارة، المالية، التربية، التعليم العالي، المجاهدين، الاتصال والشؤون الدينية.