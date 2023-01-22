أرحاب: اهتمام للمغتربين بإنشاء مؤسسات ناشئة بالجزائر

كشف مسؤولة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة عن اهتمام المغتربين بإنشاء مؤسسات ناشئة ومشاريع مبتكرة بالجزائر.

وخلال استضافتها ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، الأحد، نوهت نسيمة أرحاب مديرة الحاضنات بالوزارة إلى أنّ الجزائر صارت تستقطب الكثير من المغتربين المهتمين بإنشاء المؤسسات الناشئة والمشروعات المبتكرة.

وفي هذا الصدد، أكدت أرحاب إنشاء منصة رقمية يتم التسجيل من خلالها، كما سيتم استحداث وكالة وطنية للمقاول الذاتي تهتم بالتسجيلات وتسليم البطاقة.

كما تحدثت مديرة الحاضنات عن استحداث قائمة للمهن تمنح صفة المقاول الذاتي، حيث سيتم الإقرار عنها عن طريق قرار وزاري.

أما عن الإمتيازات التي يوفرها القانون، أوضحت ضيفة الصباح أن المقاول الذاتي سيكون بإمكانه الحصول على حساب بنكي تجاري، كما سيستفيد من التغطية الإعتراف القانوني أي لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

وركّزت المتحدثة ذاتها على أنّ وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تعمل على الإتصال المباشر مع الجامعات، وإعطاء لمسة اقتصادية، مع الاهتمام بالتمويل للدعم والتحفيز وتوفير ناتج اقتصادي مهم.

وأعلنت أرحاب عن استحداث استراتيجية الابتكار المفتوح لدعم المؤسسات الكبرى كما نظيراتها الناشئة، تشجيعاً للإضافات، فضلاً عن الانفتاح على مهنة صناعة المحتوى التي تطورت في سماء الاقتصاد الرقمي.

في شأن آخر، أحالت أرحاب على مساعٍ لإنشاء منطقة تكنولوجية إفريقية حرة لبناء بيئة أعمال المؤسسات الناشئة في القارة السمراء