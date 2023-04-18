أردنية تنجب بعد 27 سنة زواج و15 عملية أنابيب

وضعت سيدة أردنية او مولودة بعد زواج استمر 27 سنة، قاما خلالها الزوجان بمحاولات عديدة للإنجاب عن طريق عملية أطفال الأنابيب.

وكشف الطبيب هلال أبو غوش، استشاري في الأمراض النسائية وأطفال الأنابيب، في العاصمة عمان، ولادة الطفلة مجدولين بعد 15 محاولة للإنجاب بواسطة أطفال الأنابيب.

ولفت أبوغوش أن هذه الحالة، هي الأولى من نوعها في العالم لزوجين ينجبان بعد 27 سنة من الزواج من دون متبرعين.

وأوضح الطبيب الذي تابع حالة الزوجين منذ بداية الحمل، أن عمر الزوج 55 عاما، والزوجة 44 عاما، ولهذا السبب تعتبر الولادة إنجازا طبيافريدامن نوعه تحت هذه الظروف.

وأكد أبو غوش، أن العامل النفسي والاجتماعي لعبا دورا مهما في إنجاح الولادة، وفق موقع” المقر” الأردني”.