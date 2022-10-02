أردنية تهدي زوجها 10 آلاف وردة حمراء بهذه المناسبة!

أهدت سيدة أردنية زوجها 10 آلاف وردة حمراء، محمولة على شاحنة لجر السيارات بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت السيدة فوق الشاحنة لافتة، قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد لأغلى الناس، إلى زوجي وحبيبي وأب أطفالي أنت أغلى هدية أعطاني إياها الله عزوجل، عيد ميلاد سعيد” وفق موقع ” السوسنة” الأردني.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الهدية المميزة استغرق إعدادها 15 يوم عمل، وكلفت صاحبتها حوالي 14 ألف دولار أميركي.

وانطلقت شاحنة الورد من مأدبا باتجاه العاصمة عمان لتجوب شوارع عبدون ودير غبار والمدينة المنورة وصويلح لتصل إلى صاحب الهدية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الهدية، وعبّر بعضهم عن إعجابهم بالطريقة الملفتة للانتباه في التعبير عن المشاعر، حيث كتب جهاد أبو العليان معلقا:”

كي تصل الزوجة إلى هذه الدرجة من الحب والوفاء، فهو بسبب أن زوجها قدّم لها ركائز ثلاثة: الأمان، الالتزام، والاحترام”، مضيفا”عندما يقدم الرجل لزوجته الأمان يحصل على الحنان، عندما يقدم الالتزام سيحصل على الاهتمام”، تابع “شتان بين الزوج السند الذي يمسح دمعة زوجته، وبين من يكون هو السبب في بكائها”.

وغردت “سمراء الجنوب” بطريقة ساخرة، حيث قالت:” يا رب يقدر هذه اللفتة ولا يبيع الوردات ويتزوج عليها”.