أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته والسبب غريب!

أثار رجل أردني جدلا واسعا بعد زواجه في اليوم التالي لدفن زوجته، مبررا ذلك بأنه “حزين للغاية” وأنه بحاجة إلى من تعتني به خلال الفترة التي تلي الحداد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن الرجل كان قد حجز قاعة الزفاف قبل وفاة زوجته الأولى، بعدما أبلغه الأطباء بتدهور حالتها الصحية واقتراب وفاتها لكونها كانت مصابة بسرطان الدم.

وأضافت المصادر، أن مراسم الزواج أُقيمت بهدوء، من دون مظاهر احتفالية، إذ خلا الحفل من الموسيقى والزينة والدعوات الموسّعة، احتراما لذكرى الزوجة الراحلة.

وأشار الزوج إلى أن زواجه الجديد لم يكن تنكرا شريكة حياته، بل محاولة للخروج من أزمة نفسية عاشها خلال سنوات طويلة من المعاناة مع مرضها، مؤكدًا أنه لجأ إلى هذا القرار بدافع الحاجة إلى الدعم النفسي والمرافقة اليومية بعد الفقد.

وأثار هذا الخبر استهجان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي واعتبروا ما قام به الرجل نوع من الخذلان وعدم الوفاء، بينما اعتبر البعض الاخر أن الامر ليس فيه ما يتعارض مع الشرع حتى وإن كان التوقيت غير مناسب، بحسب بموقع ” الرجل”.

وكتب أحد المستخدمين: “يريد أن ينسى المشهد يا لوفاء المرأة، تحزن 4 أشهر وعشرا على زوجها بعد العدة وذلك ما ذكره القرآن: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

وأضاف:” لم تركن بباله سيرة حياتها وعشرتها معه ولو أسبوعا، بهذه نرى قيمة المرأة والأم والأخت عند كثير من الرجال”.

يريد أن ينسى المشهد

يا لوفاء المرأة

تحزن شهر على زوجها بعد العدة

و ذلك ما ذكره القرآن ..

[ والذين يتوفون منكم و يذرون الزواجات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ]

لم تركن بباله سيرة حياتها و عشرتها معه و لو أسبوع

بهذه نرى قيمة المرأة و الام و الأخت عند كثير من الرجال . — AM. MB (@mbarkiamor) July 23, 2025

وكتب نور الصباح مؤيدا: “حقه، لم يرتكب حراما، الامور العاطفية ليس لها محل من الأعراب، الشرع أعطاه الحق، أما المرأة فلابد أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، هذا شرع الله، يرضي من رضي ويأبى من أبى، اللهم اجعلنا في طاعة الخالق ورسوله”.