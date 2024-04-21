“أردني يطلق على ابنه اسم “السنوار.. وهكذا كانت ردود الفعل!
تفاعل ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع شاب أردني أطلق على ابنة اسم “السنوار”، تيمنا باسم قائد حركة حماس في قطاع غزة.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أطلق الأردني رعد الجبور، اسم “السنوار” على نجله المولود حديثا، ما أثار جدلا بين من احتفى بذلك ومن أعرب عن قلقه على مستقبل الطفل.
أب في الأردن من قبيلة بني صخر
يطلق على مولوده الجديد اسم ” السنوار” pic.twitter.com/bNxhuqc2Sm
— رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) April 17, 2024
ونشر والد الطفل تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” قال فيها إن عمر طفله لم يتجاوز الأسبوع وقد بدأ “صياح العنصريين”.
وأضاف أن “الحكومة الأردنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني ولا تتدخل بأسماء الأطفال”، في رد على تغريدة ذكرته بإغلاق مطعم حمل اسم “7 أكتوبر” بالأردن.
اخوي خالد ليش مستغرب وقاعد بدك تحلل وحطيتني مثل عملية استطلاع شو بدو يصيرلي او يصير لابني ترا الحكومه الاردنيه داعمه للقضيه والشعب الفلسطيني وشغلة الاسماء هاي الحكومه ما بتدخل فيها ابدن الله الي بسمعك بحكي اني متبني يحيى السنوار وحاطو بدفتر عيلتي ترا ابني يخوي دعوه مرتبه منك افضل https://t.co/WkIv39qQle
— رعد الجبور بني صخر (@RaadAljboo10184) April 19, 2024
وقال في تغريدة أخرى إن أصدقاءه من نشروا شهادة ميلاد ابنه وأنه لم يهدف من خطوته جلب المشاهدات والمتابعات.
انا انسان مش تبع مشاهدات ومتابعات
بالله عليكم ما حد يتابعني
وبعدين انا ما نزلت ولا منشور بأسم أبني
اصدقائي هما الي نزلو والباقي صار يشارك وانا رديت عليهم مش جاي ادور اترندات هان
انا انسان ع منصة تيك توك معروف بأسم رعد بني صخر صوت وصوره فروقو وهدو علينا يا الصفحات المجهوله
— رعد الجبور بني صخر (@RaadAljboo10184) April 19, 2024