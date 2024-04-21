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“أردني يطلق على ابنه اسم “السنوار.. وهكذا كانت ردود الفعل!

الشروق أونلاين
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“أردني يطلق على ابنه اسم “السنوار.. وهكذا كانت ردود الفعل!

تفاعل ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع شاب أردني أطلق على ابنة اسم “السنوار”، تيمنا باسم قائد حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أطلق الأردني رعد الجبور، اسم “السنوار” على نجله المولود حديثا، ما أثار جدلا بين من احتفى بذلك ومن أعرب عن قلقه على مستقبل الطفل.

ونشر والد الطفل تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” قال فيها إن عمر طفله لم يتجاوز الأسبوع وقد بدأ “صياح العنصريين”.

وأضاف أن “الحكومة الأردنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني ولا تتدخل بأسماء الأطفال”، في رد على تغريدة ذكرته بإغلاق مطعم حمل اسم “7 أكتوبر” بالأردن.

وقال في تغريدة أخرى إن أصدقاءه من نشروا شهادة ميلاد ابنه وأنه لم يهدف من خطوته جلب المشاهدات والمتابعات.

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