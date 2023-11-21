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الجزائر
ونتطلع لبلوغ 10 ملايير دولار خلال وقت قصير..

أردوغان: التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا بلغ 5 مليار دولار العام الماضي

الشروق أونلاين
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أردوغان: التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا بلغ 5 مليار دولار العام الماضي
من الندوة الصحفية المشتركة بين الرئيسان تبون وأردوغان

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التبادل التجاري بين الجزائر وأنقرة بلغ أكثر من 5 مليار دولار العام الماضي، “ونتطلع لبلوغ 10 ملايير دولار خلال وقت قصير”. 

جاء ذلك في الندوة الصحفية المشتركة بينه وبين الرئيس عبد المجيد تبون حيث أكد أردوغان إعجابه “بجهود الجزائر للتعبئة الاقتصادية من خلال تنويع أنشطتها”.

وأشار الرئيس التركي إلى وجود “أكثر من 1400 شركة تركية مستثمرة في الجزائر”، مؤكدا على تطلع الطرفان إلى “تطوير علاقات التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة مع الجزائر”.

وعبر أردوغان عن سعادته بعودته مجددا إلى الجزائر بعد زيارة 2020، مؤكدا أنه سيتم مواصلة الجهود في “تطوير التعاون على جميع المستويات خلال المرحلة المقبلة”.

أهم تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان: 

  • لا نقبل بأي حال من الأحوال “الاعتداءات الإسرائيلية” التي تحولت إلى جرائم حرب في فلسطين.
  • يجب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتسهيل وصول المساعدات إلى سكان غزة.
  • تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير.
  • لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه.
  • لا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في منطقتنا دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.

للإشارة فقد أشرف الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الاستراتيجي الجزائري-التركي، حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم.

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