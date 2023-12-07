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أردوغان: الجزائر من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية

الشروق أونلاين
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أردوغان: الجزائر من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية
ح.م
الرئيس تبون ونظيره التركي خلال زيارته الأخيرة للجزائر

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموقف الجزائر حيال القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها “من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية”.

وقال الرئيس التركي في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، الأربعاء في العاصمة أنقرة، نقلتها وسائل إعلام تركية إن  زيارته الأخيرة للجزائر التي وصفها بأحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في شمال إفريقيا، كانت ناجحة للغاية على مستوى العلاقات الاقتصادية، خاصة في قطاعي الطاقة والمقاولات.

وأشار إلى أن الجزائر من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية، مضيفاً بالقول: “في لقائنا مع الرئيس الجزائري أخي  عبد المجيد تبون، أكدنا باعتبارنا دولتين شقيقتين دعمنا القوي لغزة وللقضية الفلسطينية”.

وزار الرئيس التركي في 22 نوفمبر الماضي الجزائر، والتقى فيها نظيره الرئيس عبد المجيد تبون، وشهدت زيارته توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجزائر وأنقرة.

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