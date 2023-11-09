أردوغان: الدول التي تتحدث دوما عن الحريات صامتة تجاه مجازر الاحتلال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن “الدول التي تتحدث دوما عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل”.

جاء ذلك في كلمة كلمة له في قمة التعاون الاقتصادي بأوزبكستان، حيث أكد أن “النساء والأطفال يشكلون 73 بالمئة من حوالي 11 ألفًا من سكان غزة قتلوا بوحشية على يد إسرائيل”.

وأضاف الرئيس التركي: “الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة منتهكة كافة القيم الإنسانية”.

وتابع أردوغان: “أرسلنا حتى اليوم أكثر من 230 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش لإيصالها إلى غزة على متن 10 طائرات بالتعاون مع الأشقاء المصريين”.

وتساءل الرئيس أردوغان: بصفتنا مسلمين وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، متى سنرفع صوتنا إن لم نرفعه الآن؟، مشددا على أنه “يجب التحدث بصوت عال لوقف إطلاق النار في غزة”.