أردوغان: بحثت مع الرئيس تبون سبل التوصّل إلى حلّ لأزمة السودان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء، أنه بحث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون هاتفيا، سبل التوصّل لحلّ لأزمة الاشتباكات العسكرية في السودان.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة “تي آر تي TRT” التركية:”نتابع بقلق تطورات الأوضاع في السودان، وتباحثت اليوم مع شقيقي رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وسأجري مباحثات مع الجانبين في الخرطوم”.

وأضاف يقول:”طلبت أيضا من الرئيس تبون أن يقوم بالحديث مع الطرفين”، في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المدعو حميدتي.

الرئيس تبون يتلقى اتصالا من أردوغان حول أزمة السودان

وتلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطرقا فيها إلى علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب أزمة الاشتباكات العسكرية في السودان.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد بحث الرئيسان “تطورات الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالشقيقة السودان. وسبل إيجاد حل لإحتواء الوضع سياسيا ووقف الإقتتال بين الأشقاء في شهر رمضان”.

وشدّد الجانبان في حديثهما، على أهمية الحوار بين طرفي الاشتباكات، وإعلاء المصلحة العليا للسودان، يضيف بيان الرئاسة.