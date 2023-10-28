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أردوغان: تركيا ستعلن إسرائيل “مجرمة حرب”

الشروق أونلاين
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أردوغان: تركيا ستعلن إسرائيل “مجرمة حرب”
ح.م
رجب طيب أردوغان

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إن بلاده ستعلن إسرائيل مجرمة حرب، ردّا على عدوانها المستمرّ على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء في حديث لأردوغان خلال تجمع حاشد دعما لفلسطين باسطنبول:”سنعلن أن إسرائيل مجرمة حرب. وسنبلغ المجتمع الدولي بذلك، وقد عملنا بالفعل على الأمر”.

كما كرّر أردوغان أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين ليست منظمة إرهابية. محمّلا الغرب “المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء في غزة”.

وتابع أردوغان يقول:”إن في مذبحة غزة يقع بالكامل على عاتق الغرب، لأن الصراع في المنطقة هو من صناعته”.

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