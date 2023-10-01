أردوغان : تركيا لم تعد تنتظر شيئا من الإتحاد الأوروبي

قال أردوغان أن تركيا لم تعد تنتظر شيئا من الإتحاد الأوربي، هذا أثناء كلمته الافتتاحية للعام التشريعي الثاني للدورة الـ28 للبرلمان التركي.

قال الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، أن تركيا لم تعد تنتظر شيئا من الإتحاد الأوربي، هذا أثناء كلمته الافتتاحية للعام التشريعي الثاني للدورة الـ28 للبرلمان التركي، اليوم الأحد 1 أكتوبر.

حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” ونشرته وسائل إعلامية، طيب رجب أردوغان قال أن بلاده احترمت كافة التزاماتها ووعودها للإتحاد الأوربي، عكس الإتحاد الذي لم يلتزم “تقريبا بأي وعد”.

“تركيا لا تنتظر شيئا من الإتحاد الأوربي الذي جعلنا ننتظر على بابه لمدة 40 سنة”، كما قال أيضا “إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء عملية الانضمام التي لا توجد إلا على الورق، فسيكون هذا هو قراره”.

الرئيس التركي وفي كلمته عاد إلى مسألة التأشيرة التي لم يرفعها الإتحاد الأوروبي عن الأتراك. وحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فتوصلت تركيا والإتحاد الأوربي في 18 مارس 2016 إلى ثلاثة اتفاقيات مترابطة وهذا حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وحسب ذات المصدر، ففي الوقت الذي التزمت فيه تركيا بمقتضيات الاتفاقيتين الأولين، لم يقم الإتحاد الأوروبي بإلغاء التأشيرات على الأتراك.

وقال الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان “إذا تراجع الاتحاد الأوروبي عن الإجراءات الجائرة بحق تركيا، فإنهم يصححون الأخطاء التي وقعوا بها، وإن لم يفعلوا فإنهم يفقدون الحق في الحصول على أي تطلعات من تركيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.”

وليست هذه هي المرة الأولى التي يلوح فيها الرئيس التركي بالتخلي عن طلب الإنظمام للإتحاد الأوروبي. فسبق له وصرح منتصف الشهر الماضي في مؤتمر صحفي ”الاتحاد الأوروبي يسعى لفصل الجمهورية التركية عن قارة أوروبا. وهو يشنّ العديد من الحملات ضد بلدنا”.