أردوغان: سنتقدم مع ألفي محام “بشكوى ضد مجازر إسرائيل” في غزة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن بلاده ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الصهيونية في غزة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال فعالية الاتحاد الوطني لطلبة تركيا، حيث قال أردوغان: “رأيت خلال زياتي لألمانيا أن العالم الغربي بأكمله والكيان الإمبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد”.

وأضاف أردوغان: “بيد إسرائيل نحو 10 آلاف من الرهائن (الفلسطينيين)، فلتعمل ألمانيا على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى “حماس”.

وتابع الرئيس التركي: “سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد هذه المجازر في غزة”.

كما دعا رئيس تركيا “للتفتيش على الأسلحة النووية في إسرائيل كي لا يكون هناك أي مجال للشك بخصوص هذا الأمر”.

أبرز ما جاء في كلمة أردوغان: