أردوغان: على إسرائيل أن تخرج من حالة الجنون وتوقف هجماتها فورا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة جديدة حول العدوان الصهيوني على غزة، “على إسرائيل أن تخرج فوراً من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها”.

وأكد الرئيس التركي في كلمته أن “عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة على غزة، التي تكثفت الليلة الماضية، استهدفت مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وأضاف أردوغان: “على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون وأن توقف هجماتها المكثفة على الأطفال والنساء في غزة”.

كما دعا الرئيس التركي إلى “تجمُّع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي”.

يأتي هذا، في الوقت الذي صعّد الاحتلال الصهيوني من وتيرة قصفه لقطاع غزة طال المناطق الشرقية والشمالية على وجه الخصوص، بالتزامن مع محاولات اقتحام بري للقطاع، التي صدّتها المقاومة الفلسطينية.