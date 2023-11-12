أردوغان: غزة أرض فلسطينية وعلى الولايات المتحدة تقبّل هذا الأمر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن “غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، وعلى الولايات المتحدة تقبّل هذا الأمر”.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من السعودية، حيث قال أردوغان: “رأينا مرة أخرى كيف أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تصبح عاجزة وظيفيا وعمياء عندما يكون القتلى مسلمون”.
وأضاف الرئيس التركي: “من الضروري الآن تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في الأمم المتحدة”.
وأكد أردوغان أنه “لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق الفيتو (مجلس الأمن)”.
كما أشار إلى أنه من غير الممكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة مفادها أن “غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني”.
أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس التركي أردوغان
- يطالبوننا بتوصيف “حماس” كتنظيم إرهابي، كلا إنها ليست منظمة إرهابية بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم.
- ليس من الممكن اتخاذ مبادرات أو وضع خطط رغما عن تركيا في هذه المنطقة، فمواقفنا وقيمنا ومبادئنا واضحة.
- تركيا دولة رئيسية في حل مشاكل المنطقة، وهي من قدمت المقترحات الأكثر قابلية للتنفيذ فيما يتعلق بحل الأزمة الراهنة.
- ليست هناك أرضية تخدم السلام أكثر من عقد اجتماع يشارك فيه كافة أطراف المنطقة بمن فيهم أطراف الحرب
- رغم تنافس حكومات دول على معانقة “الإدارة الإسرائيلية” من أجل مصالحها الإمبريالية، إلا أن “إسرائيل” باتت دولة قاتلة للرُضع في نظر الشعوب.
- على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة حيال المجازر (في غزة)، لكننا نرى أن مجلس الأمن الدولي عاجز من جديد