أردوغان: غزة أرض فلسطينية وعلى الولايات المتحدة تقبّل هذا الأمر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن “غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، وعلى الولايات المتحدة تقبّل هذا الأمر”.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من السعودية، حيث قال أردوغان: “رأينا مرة أخرى كيف أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تصبح عاجزة وظيفيا وعمياء عندما يكون القتلى مسلمون”.

وأضاف الرئيس التركي: “من الضروري الآن تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في الأمم المتحدة”.

وأكد أردوغان أنه “لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق الفيتو (مجلس الأمن)”.

كما أشار إلى أنه من غير الممكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة مفادها أن “غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني”.

أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس التركي أردوغان