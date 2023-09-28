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الجزائر

أردوغان في زيارة مقبلة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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أردوغان في زيارة مقبلة إلى الجزائر

سيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة مقبلة إلى الجزائر، حسب ما كشفه عنه السفير الجديد لتركيا بالجزائر كوتشوك يلماز.

وعقب تسليمه لأوراق اعتماده للرئيس تبون، أعلن السفير التركي الجديد كوتشوك يلماز عن زيارة مقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر.

ولم يحدد السفير الموعد المرتقب للزيارة، غير أنه أكد مؤكدا أن “كثافة هذه الزيارات الرسمية هي دليل على المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية”.

وفي السياق ذاته، أعرب السفير عن عزم بلاده على تعزيز العلاقات “الممتازة” مع الجزائر، مصرحا “سأعمل خلال عهدتي على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا التي هي ممتازة أصلا”.

كما أكد السفير التركي التزامه على المضي في نفس المسار الذي انتهجه السفير السابق والمتمثل في “الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى”.

وأضاف: “نتابع التطور والتحول الاقتصادي للجزائر في عهد الرئيس تبون بكثير من التقدير وسنكون جد سعداء بإمكانية المساهمة في بناء الجزائر الجديدة من خلال مشاريع منشئات قاعدية كبرى يمكن انجازها من قبل مؤسسات تركية”.

وفي 7 سبتمبر الجاري، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العلاقات التركية الجزائرية ارتقت إلى المستوى الاستراتيجي، معلنا عن زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، خلال شهر أكتوبر المقبل.

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