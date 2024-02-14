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أردوغان في مصر.. زيارة تطوي سنوات من القطيعة

الشروق أونلاين
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أردوغان في مصر.. زيارة تطوي سنوات من القطيعة
وكالات
أردوغان والسيسي خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في الهند سبتمبر 2023

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة، الأربعاء، في زيارة غير مسبوقة بعد قطيعة استمرت لأكثر من عقد.

وقالت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، إن كل من وزير الخارجية، هاكان فيدان، ووزير المالية، محمد شيمشاك،وزير الدفاع، يشار جولر، ووزير الصحة، فخر الدين كوجه، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، محمد فاتح كاجير يرافقون الرئيس أردوغان خلال الزيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي أردوغان بمراسم رسمية في قصر الاتحادية، على أن تشهد الزيارة مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاءات بين الوفود.

وللتذكير فقد تحدث المسؤولان للمرة الأولى وجها لوجه على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي سبتمبر الماضي.

وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى مصر في العام 2012 عندما كان رئيسا للوزراء. وكان حينها  محمد مرسي رئيسا للبلاد.

ورغم استمرار الأزمة السياسية لفترة طويلة بقيت العلاقات التجارية جيدة، فأنقرة هي الشريك التجاري الخامس للقاهرة.

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