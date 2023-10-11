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أردوغان: قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة يُعد مجزرة

الشروق أونلاين
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أردوغان: قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة يُعد مجزرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن أي حرب تتعمد على قطع الماء والكهرباء والطرق والتدمير تسمى”مجازر”.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع كتلة حزبه في البرلمان، اعتبر أردوغان أن أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر، في إشارة إلى استهداف إسرائيل لقطاع غزة.

وأضاف الرئيس التركي “على الكل تجنب القرارات الفورية التي تهدف إلى معاقبة جماعية للشعب الفلسطيني مثل قطع المساعدات الإنسانية”.

وشدد على وجوب “ألا تنسى إسرائيل أنها إذا تصرفت مثل تنظيم عوضا عن دولة فإنها ستُعامل كتنظيم في نهاية المطاف”.

وأكد أردوغان استعداد تركيا للقيام بكل ما يقع على عاتقها “بما في ذلك الوساطة والتحكيم العادل من أجل تخليص المنطقة من هذه الدوامة”.

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