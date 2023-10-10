أردوغان : ما يحدث الآن هو نتيجة لسنوات من عدم تحقيق العدل

قال الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، أن ما يحدث الآن من تصعيد بين المقاومة الفلسطينيية وجنود الكيان هو نتيجة لسنوات طويلة من عدم تحقيق العدل.

قال الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، أن ما يحدث الآن من تصعيد بين المقاومة الفلسطينيية وجنود الكيان هو نتيجة لسنوات طويلة من عدم تحقيق العدل.

فحسب ما نقلته وكالة “روسيا اليوم” فقال الرئيس التركي “النظر إلى أن المسؤول عمّا يحدث الآن هي حركة حماس فقط، هي مقاربة غير صحيحة، ما يحدث الآن هو نتيجة لسنوات طويلة من عدم تحقيق العدل”.

وأضاف “إسرائيل أعلنت قطع الماء عن قطاع غزة، حتى في ظروف الحرب لا يحقّ لها قطع الماء عن غزة، الولايات المتحدة أعلنت أنها أرسلت حاملة طائرات إلى إسرائيل، نحن نسأل لماذا ترسل أمريكا هذه الحاملة إلى إسرائيل؟ ماذا ستفعل هذه الحاملة؟ أنا أقول لكم إنها ستبدأ بضرب غزة وتنفّذ مجازر في غزة”.