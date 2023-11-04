أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه “لقد محوناه وألقيناه جانبًا”

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه “لقد محوناه وألقيناه جانبًا”.

وقال الرئيس التركي حسب وكالة الأناضول للأنباء التركية: “أولي أهمية لقمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض (هذا الشهر)، سنضغط من أجل وقف إطلاق النار”.

وأضاف أردوغان: “المسؤول الأول عن “الهمجات ضد غزة” هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصياً، الداخل الإسرائيلي يشهد حالياً تصريحات مناهضة له”.

وتابع رئيس تركيا: “نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية”.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه: “إذا كانت اليونان دولة ضامنة في قبرص، وبريطانيا كذلك، وتركيا أيضا دولة ضامنة بطبيعة الحال، فلما لا تكون هناك آلية مماثلة في غزة”.

تركيا تدعم مبادرات السلام لا مخططات تستهدف الفلسطنيين..

أكد الرئيس التركي أن تركيا “تدعم المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، ولا تدعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ”.

وواصل أردوغان: “الدول الغربية التي تحني رؤوسها عند تذكيرها بالمجازر السابقة التي غضوا الطرف عنها، ستنسحق تحت عار مواقفها حيال مجازر غزة”.

ولفت قائلا: “بعض الدول التي تتسامح مع عناصر التنظيمات الإرهابية تحت ستار “حرية التعبير” حاولت حظر العلم الفلسطيني الذي هو رمز لشعب”.

تصريحات الرئيس التركي في نقاط: