أردوغان: نرفض انضمام السويد لحلف الناتو بعد سماحها بحرق المصحف (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن توافق على انضمام السويد إلى حلف “الناتو”، بعد سماحها بحرق نسخة من المصحف الشريف على أراضيها شهر جانفي الماضي.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان أمام الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية” في البرلمان التركي، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال أردوغان في كلمته:”موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو، وسلبي تجاه عضوية السويد”. كما وصف مساعي ستوكهولم بالانضمام إلى الحلف بأنها “محاولات يائسة”.

وقام زعيم حزب “الخط” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

ونقلت الأناضول عن الشرطة السويدية، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت.