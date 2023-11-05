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أردوغان: وقف المجازر في غزة واجب على عاتقنا

الشروق أونلاين
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أردوغان: وقف المجازر في غزة واجب على عاتقنا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن “وقف المجازر في قطاع غزة الفلسطيني واجب على عاتقنا”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع الحيوية بولاية ريزة التركية، حسب وكالة الأناضول للأنباء، مؤكد أن وقف المجازر في قطاع غزة من الظلم الإسرائيلي واجب علينا”.

وأضاف الرئيس أردوغان: “من واجبنا إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين من الظلم الإسرائيلي، ووقف المجازر التي ترتكب في غزة أمام أعين العالم”.

وأردف أردوغان: “من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللاأخلاقية والدنيئة في وجوههم”.

وكانت تركيا قد استدعت يوم السبت، سفيرها في تل أبيب إلى أنقرة للتشاور بسبب عدم استجابة الاحتلال الصهيوني لوقف إطلاق النار.

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