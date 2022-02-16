أردوغان يثير الجدل بإشارة رابعة.. هل تعمّدها؟

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفعه إشارة رابعة في أبو ظبي، ما فتح باب التأويلات على مصراعيه.

وضجت الشبكات بصورة أردوغان مشهرا أصابعه الأربعة، وقال مغردون أنه تعمّد فعل ذلك في نهاية زيارته لأبو ظبي كي يؤكد لهم على استمرار دعمه لجماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا سببا في توتر العلاقات التركية الإماراتية.

وأثارت صورة الرئيس التركي المتداولة على نطاق واسع حفيظة مصريين مناهضين لجماعة الإخوان، حيث رأوا فيها استفزازا وتحديا وإصرارا على الدعم لمن يعتبرونهم جماعة إرهابية.

وكان أردوغان قد نشر الصورة ذاتها على حسابه في تويتر، معلنا بدء “حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية.

وتشير التغريدة إلى أن الصورة التقطت أثناء بدء الرحلة إلى الإمارات، لكن قال البعض بأنها التقطت بعد انتهاء الزيارة في أبو ظبي، فيما أكد الكثيرون أن الإشارة لديها دلالة أخرى ولا علاقة لها برابعة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن أردوغان تعود على رسم هذه العلامة بالأصابع الأربعة التي يفسرها الكثيرون على أنها إشارة “رابعة” بدلالاتها السياسية المناهضة للقاهرة.

وأكدت جهات رسمية في عديد المناسبات أن الشعار الذي يرفعه أردوغان لا علاقة له بإشارة رابعة وإنما يمثل الدولة التركية التي تقوم على 4 دعائم وهي علم واحد، أمة واحدة، بلد واحد، حكومة واحدة.

وشرح أردوغان نفسه سابقا ماذا تعنيه الإشارة التي يرفعها دائما.