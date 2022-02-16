أردوغان يثير الجدل بإشارة رابعة.. هل تعمّدها؟
أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفعه إشارة رابعة في أبو ظبي، ما فتح باب التأويلات على مصراعيه.
وضجت الشبكات بصورة أردوغان مشهرا أصابعه الأربعة، وقال مغردون أنه تعمّد فعل ذلك في نهاية زيارته لأبو ظبي كي يؤكد لهم على استمرار دعمه لجماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا سببا في توتر العلاقات التركية الإماراتية.
هل وصلت الرسالة ؟
أردوغان وهو يودع الامارات رفع اشارة رابعة ، في دلالة على دعم الاخوان https://t.co/6b0JJnDmSX pic.twitter.com/k2W9F4uAge
— 🇸🇦 ﮼إحـــســــاس 🇸🇦 (@Ehsas0506) February 15, 2022
على سلم الطائرة، الرئيس التركي أردوغان يشير بعلامة رابعة المشهور بها، قبل أن يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة بعد مقاطعة سنوات على خلفية دعم دولة تركيا لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية pic.twitter.com/7ypg7RTlPP
— kamal muqalad🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@kamal35391639) February 14, 2022
وأثارت صورة الرئيس التركي المتداولة على نطاق واسع حفيظة مصريين مناهضين لجماعة الإخوان، حيث رأوا فيها استفزازا وتحديا وإصرارا على الدعم لمن يعتبرونهم جماعة إرهابية.
أردوغان وبعد انتهاء زيارتة للإمارات اليوم، وبعد صعوده للطائرة
يرفع شارة رابعة لمودعية‼️
هل هذا يستحق ان يكون مسؤول دولة؟👇 pic.twitter.com/fsQqJrIfC1
— دياب الشعيبي 🇪🇬 (@mrw_yby) February 14, 2022
وكان أردوغان قد نشر الصورة ذاتها على حسابه في تويتر، معلنا بدء “حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية.
بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا.🇦🇪🇹🇷 pic.twitter.com/Y0pLibKFE1
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 14, 2022
وتشير التغريدة إلى أن الصورة التقطت أثناء بدء الرحلة إلى الإمارات، لكن قال البعض بأنها التقطت بعد انتهاء الزيارة في أبو ظبي، فيما أكد الكثيرون أن الإشارة لديها دلالة أخرى ولا علاقة لها برابعة.
🟥على فكرة …شعار رابعة عند اردوغان ماعندوش علاقة بمذبحة رابعة في مصر…
اردوغان قال سابقا
أن الشعار يرمز إلى أمة واحدة…علم واحد…دولة واحدة…وطن واحد
🔴الصورة من زيارته اليوم الى ابوظبي pic.twitter.com/iK15ofnut2
— Content is king (@moradcha_king) February 14, 2022
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن أردوغان تعود على رسم هذه العلامة بالأصابع الأربعة التي يفسرها الكثيرون على أنها إشارة “رابعة” بدلالاتها السياسية المناهضة للقاهرة.
وأكدت جهات رسمية في عديد المناسبات أن الشعار الذي يرفعه أردوغان لا علاقة له بإشارة رابعة وإنما يمثل الدولة التركية التي تقوم على 4 دعائم وهي علم واحد، أمة واحدة، بلد واحد، حكومة واحدة.
وشرح أردوغان نفسه سابقا ماذا تعنيه الإشارة التي يرفعها دائما.