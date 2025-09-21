أردوغان يثير غضب نتنياهو بسبب حجر منقوش.. ما القصة؟

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا لن تُسلم إسرائيل حجرًا منقوشًا يعود إلى العصر التوراتي، عُثر عليه في نفق تحت القدس خلال العهد العثماني.

كان أردوغان يشير إلى “نقش سلوان”، وهو لوح يعود تاريخه إلى 2700 عام، محفوظ حاليًا في متحف إسطنبول للآثار.

وأثارت هذه القضية جدلا دبلوماسيًا جديدا يوم الاثنين، عندما ادّعى نتنياهو كيف رُفضت مساعيه لاستعادة القطعة الأثرية عام 1998، بحجة أنها ستُثير غضب التيار الإسلامي بقيادة أردوغان، الذي كان رئيس بلدية إسطنبول آنذاك.

وفي حديثه يوم الجمعة، اتهم أردوغان نتنياهو بـ”إثارة الكراهية” تجاه تركيا “لعدم إعادتها نقش سلوان، إرث أجدادنا”.

وقال: “القدس شرف وكرامة ومجد البشرية جمعاء وجميع المسلمين… ومع ذلك، يواصل بلا خجل السعي وراء النقش: لن نُعطيكم هذا النقش، ناهيك عن حصاة واحدة من القدس”.

يُذكر أنه عُثر على اللوح الحجري الجيري، الذي يصف كيفية بناء النفق، عام 1880 عندما كانت القدس جزءً من الإمبراطورية العثمانية، ونُقل إلى القسطنطينية، إسطنبول حاليا، حيث بقي هناك منذ ذلك الحين.

وتزعم تل أبيب، أن هذا النقش يعد “دليلا” تاريخيا أساسيا يُثبت الوجود اليهودي في القدس، وهو ما سعت إليه لسنوات.

وفي حديثه يوم الاثنين، خلال افتتاح طريق قديم حُفر حديثًا أسفل سلوان، وهو حي فلسطيني مكتظ بالسكان في القدس الشرقية المحتلة والمُضمومة، وصف نتنياهو النقش بأنه أحد “أهم” الاكتشافات الأثرية “الإسرائيلية” بعد مخطوطات البحر الميت.

وفي معرض حديثه مع رئيس الوزراء التركي آنذاك مسعود يلماز عام 1998، قال نتنياهو إنه عرض عليه ثروة من القطع الأثرية العثمانية.

تابع: “قلتُ: لدينا آلاف القطع الأثرية العثمانية في متاحفنا، لنتبادلها. فقال: لا، آسف، لا أستطيع.

قلتُ: خذوا جميع القطع الأثرية من متاحفنا. فقال: لا، لا أستطيع فعل ذلك”.

ثم زعم نتنياهو أن يلماز قال إن هناك “دائرة انتخابية إسلامية متنامية بقيادة أردوغان” وإن الأمر سيُثير “غضبًا” إذا “أعطت تركيا الاحتلال لوحةً تُظهر أن القدس كانت مدينة يهودية قبل 2700 عام”.

قال نتنياهو: “حسنًا، نحن هنا. هذه مدينتنا. سيد أردوغان، إنها ليست مدينتك، إنها مدينتنا. وستظل كذلك دائمًا”.

يبدو أنه كان يشير إلى تصريحات أردوغان في خطاب ألقاه أمام النواب عام 2020، عندما وصف القدس بأنها “مدينتنا، مدينة منا”، مؤكدًا على الروابط التاريخية لتركيا بالمدينة التي قضت قرنين من الزمان تحت حكم الإمبراطورية العثمانية.

رد أردوغان، الذي تدهورت علاقته بتل أبيب بشكل حاد بسبب حرب غزة، يوم الأربعاء، رافضًا “نوبات غضب” نتنياهو، ومتعهدًا: “نحن كمسلمين لن نتراجع عن حقوقنا في القدس الشرقية”، وفقا لما نشره موقع turkishminute.