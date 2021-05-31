كما نحن في الدنيا أحياء، نسعى ونأكل ونشرب وننام ونلهو ونلعب وندرك الأمور ونشعر ونرى ونسمع فكذلك في الآخرة وبعد الممات نفس الشيء ولكن بأمور مختلفة نوعا ما.