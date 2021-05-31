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كما نحن في الدنيا أحياء، نسعى ونأكل ونشرب وننام ونلهو ونلعب وندرك الأمور ونشعر ونرى ونسمع فكذلك في الآخرة وبعد الممات نفس الشيء ولكن بأمور مختلفة نوعا ما.
الجزائر الجديدة تكون لن تقوم لها قائمة إلا إذا حبانا الله بمثل القائد الراجل الفحل أردوغان.
انه الرجل الطيب اردوغان حفظه الله من كل شر وسوء يا رب
اين هم رؤساء الدول الاسلامية والعربية من هذا القدوة.... اللهم وفقه لما فيه خير لبلادة المسلمة واحفظه من كيد الكائدين