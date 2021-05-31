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 أردوغان يرتل آيات من القرآن خلال مراسم حفل تخريج حفاظ للقرآن في مسجد آيا صوفيا

الشروق أونلاين
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التعليقات
4
  • مختار - الجزائر

    كما نحن في الدنيا أحياء، نسعى ونأكل ونشرب وننام ونلهو ونلعب وندرك الأمور ونشعر ونرى ونسمع فكذلك في الآخرة وبعد الممات نفس الشيء ولكن بأمور مختلفة نوعا ما.

    -1
  • أردوغان ألا يتعض الخفافيش الجرب.

    الجزائر الجديدة تكون لن تقوم لها قائمة إلا إذا حبانا الله بمثل القائد الراجل الفحل أردوغان.

    -1
  • خالد

    انه الرجل الطيب اردوغان حفظه الله من كل شر وسوء يا رب

    -1
  • adrari

    اين هم رؤساء الدول الاسلامية والعربية من هذا القدوة.... اللهم وفقه لما فيه خير لبلادة المسلمة واحفظه من كيد الكائدين

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