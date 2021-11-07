أردوغان يرد على شائعات مرضه بمباراة في كرة السلة

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة من الشباب في لعب كرة السلة بحديقة “الأمة” أمس الجمعة بمنطقة عمرانية في إسطنبول.

مباراة كرة السلة التي سلط الإعلام الرسمي الضوء عليها، تأتي عقب تداول شائعات عن مرض أردوغان، بل أن الشائعات وصلت إلى حد الزعم بوفاته.

ونشر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو يشارك فيه مع الرئيس أردوغان مجموعة من الشباب لعب كرة السلة.

وكان الرئيس التركي قد توجه عقب صلاة الجمعة أمس إلى الحديقة من أجل حضور مراسم افتتاحها وشارك مجموعة من الشباب كانوا يلعبون كرة السلة.

وصرّح أردوغان عقب الافتتاح بأنّ حكومته تسعى إلى إنشاء 404 حدائق عامة بحلول عام 2023 قائلا “نخطط لافتتاح 404 حدائق مفتوحة للشعب بحلول عام 2023”.

وأعرب أردوغان عن أمله أن تكون حديقة الأمة التي ستُبنى على مساحة 7.7 ملايين متر مربع في أرض “مطار أتاتورك” بإسطنبول من بين الأكبر في مدن العالم”.

ولفت أردوغان إلى أن الحكومة التركية وضعت خريطة طريق جديدة بإعلان “ثورة التنمية الخضراء” في الوقت الذي يتعثر فيه العالم أمام تهديد تغير المناخ.