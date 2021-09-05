أردوغان يصدر كتابا جديدا حول الظلم والتمييز في العالم

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتابا جديدا يتحدث فيه عن الظلم والتمييز في العالم واختار له عنوان “من الممكن إنشاء عالم أعدل”.

ويروي الرئيس التركي في الكتاب تفاصيل مساعي بلاده لتحقيق العدالة للبشرية جمعاء، وسيكون الكتاب في متناول القراء الاثنين.

ويشير أردوغان، وفق ما جاء في وكالة الأناضول في كتابه إلى المعضلات السياسة العالمية لا سيما الظلم وأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري وازدواجية المعايير.

ويؤكد أردوغان في كتابه على الحاجة إلى إصلاح شامل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، ويلفت إلى مشاكل الشرعية والوظيفة والشمولية والتمثيل في الأمم المتحدة.

ويشدد أردوغان في كتابه على إمكانية إنشاء عالم أعدل، من خلال اقتراح نموذجي ومبدئي وشامل واستراتيجي وقابل للتطبيق من أجل الأمم المتحدة، حيث يتم فيه ضمان العدالة في التمثيل وإلغاء امتياز حق النقض.

ويتضمن كتاب الرئيس أردوغان الرسائل منها “لا أحد بريء في عالم يموت فيه الأطفال”.

كما يحمل الكتاب رسالة مفادها “العدالة هي واحدة من أكثر القضايا المطلوبة في جميع أنحاء العالم اليوم. المؤسسات المسؤولة عن إقامة العدل العالمي هي للأسف في حالة جمود كبير”،”في عصر فقد الرحمة، تقع على عاتقنا مسؤولية أن نكون ممثلين للعدالة وصوت الضمير”.

كما جاء فيه “وفقًا لمفهومنا، فإن العدالة هي التي ستكفل الخلاص والسعادة في العالم، وإننا بحاجة إلى نظام عالمي يمنح الثقة والأمل، من أجل إنشاء عالم أعدل”.

وسيتم التبرع بجميع عائدات الكتاب الذي تجري ترجمته إلى لغات عالمية عدة مثل الإنكليزية والعربية والألمانية والفرنسية والروسية والإسبانية، إلى إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد).