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أردوغان يعلن تمديد اتفاقية نقل الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

الشروق أونلاين
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أردوغان يعلن تمديد اتفاقية نقل الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
أرشيف
تمديد اتفاقية الشحن الآمن للحبوب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، تمديد اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر إن تركيا ستواصل جهودها لاستمرار الاتفاقية، التي كان يفترض أن تنتهي هذا الخميس.

وجاء في تغريدة أردوغان:”بدعم من أصدقائنا الروس، وأصدقائنا الأوكرانيين، تم إقرار تمديد اتفاقية ممرّ الحبوب في البحر الأسود لشهرين آخرين”.

وأبرمت اتفاقية الحبوب بإسطنبول التركية في 22 جويلية 2022، بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وهي تتضمن السماح بالشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية.

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