أردوغان يعيّن سفيرة تركيا بالجزائر وزيرة في حكومته الجديدة

ومدير الاستخبارات السابق وزيرا للخارجية

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، سفيرة بلاده لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية.

وأعلن الرئيس المعاد انتخابه تشكيلة الحكومة الجديدة لتركيا، وهي تتكوّن من 17 وزيرا إلى جانب نائب الرئيس.

وقد عيّن أردوغان في هذه الحكومة رئيس الأركان السابق الفريق أول يشار غولر وزيراً للدفاع. ووالي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيراً للداخلية.

وأسندت وزارة الخارجية لرئيس جهاز الاستخبارات السابق هاقان فيدان. وجودت يلماز نائباً للرئيس، ومحمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا يوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات. وقد أسفرت عن فوز رجب طيب أردوغان بـ 52.18 بالمئة من الأصوات.