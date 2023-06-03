-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
ومدير الاستخبارات السابق وزيرا للخارجية

أردوغان يعيّن سفيرة تركيا بالجزائر وزيرة في حكومته الجديدة

الشروق أونلاين
  • 894
  • 0
أردوغان يعيّن سفيرة تركيا بالجزائر وزيرة في حكومته الجديدة
أرشيف
هاقان فيدان

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، سفيرة بلاده لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية.

وأعلن الرئيس المعاد انتخابه تشكيلة الحكومة الجديدة لتركيا، وهي تتكوّن من 17 وزيرا إلى جانب نائب الرئيس.

وقد عيّن أردوغان في هذه الحكومة رئيس الأركان السابق الفريق أول يشار غولر وزيراً للدفاع. ووالي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيراً للداخلية.

وأسندت وزارة الخارجية لرئيس جهاز الاستخبارات السابق هاقان فيدان. وجودت يلماز نائباً للرئيس، ومحمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا يوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات. وقد أسفرت عن فوز  رجب طيب أردوغان بـ 52.18 بالمئة من الأصوات.

مقالات ذات صلة
رئيسا لتركيا.. أردوغان يؤدي اليمين اليوم

رئيسا لتركيا.. أردوغان يؤدي اليمين اليوم

بالفيديو : وكالة ناسا تدرس الأجسام الفضائية !

بالفيديو : وكالة ناسا تدرس الأجسام الفضائية !

هكذا أهان ماكرون محمد السادس عن فضيحة “بيغاسوس”

هكذا أهان ماكرون محمد السادس عن فضيحة “بيغاسوس”

اعتماد سفيرين للصحراء الغربية في دولتين بأمريكا اللاتينية

اعتماد سفيرين للصحراء الغربية في دولتين بأمريكا اللاتينية

لافروف: العالم أحادي القطب أصبح من الماضي

لافروف: العالم أحادي القطب أصبح من الماضي

هذه توصيات “بريكس” حول استخدام الذكاء الاصطناعي

هذه توصيات “بريكس” حول استخدام الذكاء الاصطناعي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد