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أردوغان يفتتح مستشفى أعيد بناؤه خلال شهرين بعد أن دمره الزلزال (فيديو)

م.ص
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أردوغان يفتتح مستشفى أعيد بناؤه خلال شهرين بعد أن دمره الزلزال (فيديو)
أرشيف
رجب طيب أردوغان

افتتح الرئيس التركي ومرشح الرئاسيات رجب طيب أردوغان، مستشفى تم إعادة تشييده خلال شهرين بعد أن دمره الزلزان الأخير الذي ضرب البلاد.

وحسب نفس المصادر فقد قام أردوغان مساء اليوم بافتتاح مستشفى دفني الحكومي بولاية هطاي جنوب شرقي تركيا.

وهو مستشفى أعيد بناؤه في غضون 60 يوما بعد وضع حجر الأساس لإعادة تشييده في 24 مارس من هذه السنة، وقد تم بناؤه باستخدام الفولاذ الثقيل.

ومع تدشينه اليوم، يدخل مستشفى دفني الحكومي الخدمة، وهو مستشفى بسعة 300 سرير و80 سرير عناية مركزة و12 غرفة عمليات، تم بناؤه على مساحة 28 ألف متر مربع.

وأمام وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ومسؤولين آخرين بالإضافة لمواطنين حظروا الحدث، قال الرئيس التركي “لقد فعلنا ما وعدنا به، أما أولئك الذين قاموا بتزوير الصور، ظلوا صامتين عندما ظهرت الحقيقة”.

وقد سبق في وقت سابق للمعارضة أن شككت في إمكانية إعادة تشييد المستشفى الذي دمره الزلزال في شهرين.

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