-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أردوغان يكشف سبب تهميش رونالدو في المونديال

عمر سلامي
  • 708
  • 0
أردوغان يكشف سبب تهميش رونالدو في المونديال
ح.م
كريستيانو رونالدو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن كريستيانو رونالدو عوقب سياسيا، مشيدا في نفس الوقت بمناصرة النجم البرتغالي للقضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه مع مجموعة من الشباب في ولاية أرضروم: “لقد قضوا على رونالدو للأسف، عاقبوه سياسيا”.

وتابع: “كيف للاعب مثله أن يلعب ربع ساعة ونصف ساعة في الشوط الثاني، ذلك أثر في حالته النفسية والفنية”.

وعن سبب االقضاء على رونالدو، قال الرئيس التركي: “رونالدو مناصر للقضية الفلسطينية، وسينتقل إلى السعودية”.

كما أكد أردوغان خلال تصريحاته تلقيه معلومات حول انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ليؤكد بذلك أخبار اتفاقه مع النصر على توقيع عقد يمتد لموسمين ونصف.

مقالات ذات صلة
بن زيمة.. درسٌ للّاعبين مزدوجي الجنسية

بن زيمة.. درسٌ للّاعبين مزدوجي الجنسية

جزائريان في قائمة حكّام “شان” 2023

جزائريان في قائمة حكّام “شان” 2023

وزيرة الرياضة الفرنسية: احتفال الأرجنتين غير لائق والحارس مارتينيز مثير للشفقة

وزيرة الرياضة الفرنسية: احتفال الأرجنتين غير لائق والحارس مارتينيز مثير للشفقة

حديث عن حضور رئيسَي الفيفا والكاف حفل افتتاح “شان” الجزائر

حديث عن حضور رئيسَي الفيفا والكاف حفل افتتاح “شان” الجزائر

مقتل لاعب فرنسي بِسلاح ناريّ

مقتل لاعب فرنسي بِسلاح ناريّ

تصنيف فيفا يحدث جدلاً ولهذا غاب الأرجنتين عن الصدارة

تصنيف فيفا يحدث جدلاً ولهذا غاب الأرجنتين عن الصدارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد