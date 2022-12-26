أردوغان يكشف سبب تهميش رونالدو في المونديال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن كريستيانو رونالدو عوقب سياسيا، مشيدا في نفس الوقت بمناصرة النجم البرتغالي للقضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه مع مجموعة من الشباب في ولاية أرضروم: “لقد قضوا على رونالدو للأسف، عاقبوه سياسيا”.

وتابع: “كيف للاعب مثله أن يلعب ربع ساعة ونصف ساعة في الشوط الثاني، ذلك أثر في حالته النفسية والفنية”.

وعن سبب االقضاء على رونالدو، قال الرئيس التركي: “رونالدو مناصر للقضية الفلسطينية، وسينتقل إلى السعودية”.

كما أكد أردوغان خلال تصريحاته تلقيه معلومات حول انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ليؤكد بذلك أخبار اتفاقه مع النصر على توقيع عقد يمتد لموسمين ونصف.