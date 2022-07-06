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رياضة

أردوغان يهنئ الرياضيين الأتراك على إنجازهم “التاريخي” في ألعاب وهران

الشروق الرياضي
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أردوغان يهنئ الرياضيين الأتراك على إنجازهم “التاريخي” في ألعاب وهران
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رجب طيب أردوغان

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء، الرياضيين الأتراك المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران. بعد افتكاكهم للمرتبة الثانية في المنافسة.

وحلّت تركيا ثانية في ترتيب ميداليات الدورة الـ19 لألعاب المتوسط، بعد حصولها على مجموع 108 ميداليات، بينها 45 ذهبية، 26 فضية، و37 برونزية.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر:”أهنئ الرياضيين الأتراك الذين حققوا نجاحًا تاريخيًا بالفوز بمجموع 108 ميداليات، في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​الـ19″.

وأضاف:”أودّ أن أعبّر عن امتناني لجميع الرياضيين الذين يمثلون بلادنا، على جهودهم وتفانيهم في المنافسات”.

وجاءت إيطاليا في المركز الأول في ألعاب وهران بـ 48 ذهبية. في حين حلّت فرنسا في المركز الثالث بـ21 ذهبية، وبعدها الجزائر بـ20 ذهبية.

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