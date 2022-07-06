أردوغان يهنئ الرياضيين الأتراك على إنجازهم “التاريخي” في ألعاب وهران
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء، الرياضيين الأتراك المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران. بعد افتكاكهم للمرتبة الثانية في المنافسة.
وحلّت تركيا ثانية في ترتيب ميداليات الدورة الـ19 لألعاب المتوسط، بعد حصولها على مجموع 108 ميداليات، بينها 45 ذهبية، 26 فضية، و37 برونزية.
وقال أردوغان في تغريدة على تويتر:”أهنئ الرياضيين الأتراك الذين حققوا نجاحًا تاريخيًا بالفوز بمجموع 108 ميداليات، في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الـ19″.
وأضاف:”أودّ أن أعبّر عن امتناني لجميع الرياضيين الذين يمثلون بلادنا، على جهودهم وتفانيهم في المنافسات”.
وجاءت إيطاليا في المركز الأول في ألعاب وهران بـ 48 ذهبية. في حين حلّت فرنسا في المركز الثالث بـ21 ذهبية، وبعدها الجزائر بـ20 ذهبية.
19. Akdeniz Oyunları’nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihî bir başarıya imza atan millî sporcularımızı tebrik ediyorum.
Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/0EwCKahgrE
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 6, 2022