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أردوغان يُغير موقفه من الأسد: لا توجد خلافات أبدية في السياسة

الشروق أونلاين
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أردوغان يُغير موقفه من الأسد: لا توجد خلافات أبدية في السياسة
أرشيف
الرئيس التركي ونظيره التركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، استعداده للقاء نظيره السوري بشار الأسد، معتبراً أنه “لا توجد خلافات أبدية” في السياسة.

جاءت تصريحات أردوغان للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع نواب حزبه الحاكم “العدالة والتنمية” بالعاصمة أنقرة، ووردت في سياق رده على سؤال بشأن إمكانية عقد لقاء مع الأسد عقب مصافحته نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قال أردوغان: “من الممكن أن ألتقي مع الأسد، فلا توجد خصومة دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا في هذا الصدد”.

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