أرزيو: تدشين وحدة لفصل غازات الهواء لشركة “هيليوس”

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، الأربعاء، بالمنطقة الصناعية لأرزيو على تدشين وحدة لفصل غازات الهواء تابعة لشركة “هيليوس”.

وخلال زيارته إلى المنطقة الصناعية بأرزيو، قام حشيشي بمعية والي وهران بتدشين الوحدة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 طن في اليوم، مقسمة بين الأكسجين السائل ذو الجودة الطبية والنيتروجين السائل والأرجون السائل.

وأبرز الرئيس المدير العام لشركة “هيليوس” لحمر بوعلام أن هذه الوحدة الجديدة تعتبر “قفزة نوعية” لهذه الشركة التي أنشأت سنة 1991 واختصت في تمييع الهيليوم وتصديره.

ويسمح هذا المصنع الجديد بانتاج كل سنة زهاء 160 مليون طن من الآزوت و40 مليون طن من الأكسجين الطبي أو الصناعي، و5 مليون طن من غاز الأرغان حيث اعتبره حشيشي دعما للقدرات الوطنية لإنتاج الغازات الصناعية.

كما عاين الوفد العديد من المركبات الصناعية الطاقوية في مقدمتها المركب الصناعي للغاز المميع GL1Z.

ووقف الوفد مطولا لتفقد سير عمل المركب ووحداته كما تلقى الوفد عرضا عن نشاطات الصيانة وهو أحد المركبات الاستراتيجية التي يشرف عليها نشاط التمييع والفصل، حيث خضع المركب لعملية عصرنة وحداته الإنتاجية بعد عملية تفكيك المحول الرئيسي وتعويضه.

وكانت الزيارة فرصة لتفقد المركب الغازي GP1Z المتخصص في إنتاج غاز الميثان والبروبان أين اطلع عل شروحات تقنية عن سير الإنتاج بالمركب.

كما تفقد الرئيس المدير العام مركب الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة AOA المسيرة بالشراكة بين سوناطراك والشركة العمانية للأسمدة، والذي يضم وحدتين لإنتاج الأمونيا تبلغ الطاقة التصميمية لكل واحدة منها 1.4 مليون طن سنويًا وكذا وحدتين لتحبيب اليوريا بطاقة تصميمية لكل واحدة منها 2.4 مليون طن سنويا.

وعاين الوفد وتيرة سير مشروع إنجاز وحدة إنتاج مادة ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر «MTBE» الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية المسطرة ضمن برنامج تطوير صناعة البتروكيماويات للمجمع، حيث سيمكن هذا المشروع من تلبية احتياجات مصافي سوناطراك بهذه المادة التي تستخدم في إنتاج البنزين الخالي من الرصاص.

وركز الرئيس المدير العام في توجيهاته على أهمية احترام آجال التنفيذ باعتبار أن المشروع يحمل أبعادا اقتصادية بالغة الأهمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتقديم قيم مضافة تمكن الجزائر من الاستغناء كلية عن استيراد هذه المادة.

كما قام الرئيس المدير العام بزيارة مقر المديرية الجهوية غرب لنشاط النقل عبر الأنابيب وكذا المقر الإداري للشركة الوطنية للهندسة المدنية، إحدى فروع مجمع سوناطراك.

وختم حشيشي زيارته بتفقد ومعاينة محطة تحلية مياه البحر بالمقطع بولاية وهران أين عاين عن كثب الصعوبات التي تعترض السير الحسن للمحطة بسبب الصيانة.

وأكد المسؤول أن سوناطراك ستتكفل بتقديم المساعدة التقنية الضرورية حتى يتسنى لهذه المحطة العمل بشكل عادي لضمان إنتاج الكميات اللازمة من المياه الصالحة للشرب لتزويد ساكنة المنطقة.