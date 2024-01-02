“أرسلنا جميع المعلومات في وقتها.. ونشعر بخيبة لغياب غويري عن الكان”

نادي رين الفرنسي يرد على جمال بلماضي

رد نادي رين الفرنسي، على الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع بشأن مغادرة المهاجم أمين غويري، لتربص المنتخب الجزائري قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023؛ لأسباب مجهولة. وأشارت عدة تقارير إعلامية محلية، أن بلماضي قرر استبعاد غويري من القائمة النهائية؛ لأسباب انضباطية، وأن كل ما قيل بشأن إصابة اللاعب غير صحيح.

نشر نادي رين الفرنسي بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني جاء فيه: “عقب تصريحات المدرب الجزائري جمال بلماضي، يود النادي أن يؤكد أنه أرسل جميع المعلومات المتعلقة بصحة أمين في الوقت المناسب، حتى يتمكن الأخير من اتخاذ قرار بشأن مشاركته في كأس الأمم الإفريقية”. وختم بيان الفريق “الأحمر والأسود” قائلاً: “يشعر نادي رين بخيبة أمل بسبب مهاجمه الذي سيغيب عن منافسة دولية كبرى، ونود أيضاً أن نرسل أطيب تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الجزائري”.

أما جمال بلماضي فكان صرح، قبل سفر وفد المنتخب صوب الطوغو لإقامة تربص تحضيري خاص بكأس إفريقيا، حيث قال: “أخبرنا اللاعب أنه يُعاني من آلام في الركبة، ما جعلنا نتواصل مع إدارة رين وطلبنا ملفاً طبياً يخص وضعيته الصحية. في الحقيقة لم نكن نعلم بذلك، كونه لعب آخر مباراة مع فريقه يوم 20 ديسمبر بشكل عادي جداً… في المباراة التي لعبها لم يكن هناك شيء يشير إلى إصابته، وبعد ما وصلنا تقرير إدارة رين قمنا بمعاينة اللاعب وأخضعناه للفحوصات اللازمة وحول إن كان يمكن أن نحتفظ به، لكنا بعد التشاور سمحنا له بالمغادرة”.

وقرر المدرب جمال بلماضي عدم تعويض أمين غويري بأي لاعب آخر والاكتفاء بالسفر إلى لومي بـ25 لاعباً، مع الإشارة إلى أن رفقاء القائد رياض محرز، خاضوا، مباشرة بعد وصولهم إلى الطوغو حصتهم التدريبية الأولى في مركز تحضيراتهم قبل ملاقاة متنخبها المحلي والبورندي ودياً يومي 5 و9 من شهر جانفي الحالي.