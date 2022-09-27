“أرسلها لـ 10 أشخاص”.. الأزهر يحذّر من تداول هذه الرسائل (فيديو)

حذّر الأزهر الشريف من الرسائل التي تدعو لتداولها وإرسالها إلى أشخاص آخرين بغية تجنب مصيبة أو نيل معجزة لأنها تخالف الشرع.

وقال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، من خلال برنامج” الدنيا بخير” إن الرسائل التي مضمونها” أرسل هذه الرسالة لـ10 أشخاص وستسمع خبر سار وإن لم ترسلها سيحدث لك عواقب وخيمة”، منتشرة بدرجة كبيرة، فيما أنها تخالف شرع الله، وتخالف العقيدة، فلا ينبغي إرسالها أو تداولها.

وأفاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الرسائل القصيرة التي يرسلها البعض إلى أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والواتساب، ويطلبون إرسالها إلى 10 أشخاص من أصدقائهم لتصلهم أخبار سعيدة، لا صحة لها لأن الأمور تجري بمقادير.

من جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترتيب الثواب على العمل ليس إلا لله ورسوله بالوحي، والوحي قد انقطع فلا يجرؤ أحد أن يردد أجرا ما لم يرد في الشرع على عمل ما، حتى ولو ورد في الشرع، إنما يأتي أحد ويحجر وكأنه يشرّع من جديد، من أرسل كذا سيجد كذا، فهذا العمل إن لم يكن ورد في القرآن الكريم أو نص في السنة النبوية وهو ليس دليلًا صحيحًا في هذا الأمر، إنما هو لشخص الإنسان المتكلم فقط، وفقا لموقع “صدى البلد”.

وأضاف أن هناك أحاديث أوردت فضل بعض الجمل، منها: “من قال لا إله إلا الله دخل الجنة”، وأيضًا “من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك”.