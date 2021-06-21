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رياضة

أرسنال يستعدّ للتفاوض مع “السيتي” لِانتداب محرز

علي بهلولي
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أرسنال يستعدّ للتفاوض مع “السيتي” لِانتداب محرز

تستعدّ إدارة نادي أرسنال للتفاوض مع نظيرتها مانشستر سيتي هذه الأيّام، من أجل انتداب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز.

ويرتبط الجناح رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

ورصدت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي غلافا ماليا ضخما قيمته 115 مليون أورو، خصّيصا لِسوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وأدرجت اسم محرز ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في انتدابهم. كما أوردته قناة “أورو سبورت” في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن.

بقي التساؤل إن كان محرز سيقبل عرض الانتقال إلى نادي “المدفعجية”، الذي لن يلعب لا رابطة الأبطال ولا الدوري الأوروبي في الموسم الجديد. بعد تموقعه ثامنا في لائحة ترتيب البطولة الإنجليزية للموسم المُنقضي.

وكان رياض محرز قد صرّح في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة الودّية لـ “الخضر” أمام مالي، أنه سعيد في نادي مانشستر سيتي، ويُريد البقاء إلى غاية انقضاء مدّة العقد.

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