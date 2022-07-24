أرشح الجزائر والسعودية للتتويج باللقب العربي

مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة محمد لاسات:

راهن مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة محمد لاسات المشارك في البطولة العربية التي تجرى بالسعودية مستقبلًا على منصات التتويج، واضعًا شروطًا عدة لتحقيق ذلك، مضيفا أن هذه المشاركة ستسمح لفريقه من اكتساب الخبرة عبر الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، وجني الاستفادة من مواجهة منتخبات عربية قوية.

وقال لاسات، في حوار خص به “الرياضية” السعودية: “نحن نشارك في هذه الدورة من أجل اكتساب الخبرة عبر الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، وجني الاستفادة من مواجهة منتخبات عربية قوية، تشارك معنا في هذا المحفل”، مضيفا: “لدينا جيل من اللاعبين قادر على صنع المستحيل، هذه الفئة من اللاعبين هي التي ستطرق الأبواب الكبرى، والآن اللاعب العربي بعمر الـ20 أو أقل، بدأ يتحسَّس طريقه صوب منتخب بلاده الأول، وحظي بخبرة اللعب في بطولة مهمة مثل كأس العرب، وهذا سيجعل منه لاعبًا كبيرًا”.

وعن امكانية تتويج الخضر باللقب العربي، قال المدرب الوطني: “في نسخة العام الماضي وصلنا إلى المباراة النهائية، وخسرناها أمام السعودية، لكن الأمور تختلف من عام لآخر، والمنتخب الجزائري يُحسب له ألف حساب، وهكذا أيضًا نعامل جميع منافسينا، ونسعد بمواجهة المنتخبات الجاهزة التي تبذل كل ما لديها أمامنا من أجل تحصيل الاستفادة الأكبر ورفع مستوى اللاعبين”.

وعن اختيار السعودية لاحتضان هذه المنافسة، قال الناخب الوطني: “بدايةً أشكر القائمين على البطولة الذين اختاروا أبها لاستضافة كأس العرب، فالأجواء هنا مثالية جدًّا، وأقصد بكلامي الظروف المناخية، وهذا ما أدركناه قبل قدومنا من خلال البحث على الإنترنت عن طبيعة الطقس بالمدينة، كما أنني سألت عددًا من الأصدقاء الذين يعملون فيها، وامتدحوا أجواءها الصيفية كثيرًا، حتى إنَّهم أوصوني بإحضار ملابس ثقيلة معي”.

وحول المستوى الفني للبطولة، قال لاسات: “من الصعب تقييم البطولة فنيًّا، لأنها لا تزال في بدايتها، لكنني شاهدت مباراة منتخبَي عُمان ومصر، وأعجبني مستوى الأخير على الأخص، ولمست تطوره كرويًّا”.

وفي ختام حديثه، قال المدرب الجزائري:”المنتخب السعودي هو المرشح الأول، مع الجزائر، لحصد كأس العرب”.