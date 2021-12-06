أرشح الجزائر ومصر لتنشيط نهائي كأس العرب

المدرب يونس إفتسان يؤكد:

قال المدرب يونس إفتسان، في تصريحات خصّ بها جريدة “العربي الجديد”، عن المباراة المنتظرة أمام المنتخب المصري ضمن الجولة الثالثة من كأس العرب، حيث إنّ أهميتها تكمن في تحديد صاحب المرتبة الأولى للمجموعة الرابعة، رغم تأهلهما سلفاً إلى الدور ربع النهائي في كأس العرب 2021.

وقال أفتسان إنّ “مباراة لبنان كانت صعبة ومعقّدة، وقبلها رأينا تصريحات لاعبي ومدرب هذا المنتخب بأنهم يريدون تقديم مباراة كبيرة، لا سيما من الناحية الدفاعية، حتى هجومياً كانوا قادرين على التسجيل، وأرى أنّ المنتخب اللبناني نجح كثيراً في تحقيق الهدف الذي كان يصبو إليه من اللقاء وهو عدم تلقي أكبر عدد من الأهداف”.

وأضاف: “تابعت مباراة لبنان ومصر، ورأيت كم أنّ الأول منتخب شرس في تطبيق نهج دفاعي بحذافيره. في البداية، ترى أنهم يلعبون بأربعة مدافعين في الخلف ثم لاعب الوسط يصبح مدافعاً خامساً، وحتى يلعبون دفاعاً بستة لاعبين في بعض الأحيان، وهذا ما زاد من صعوبة المباراة على المنتخب الجزائري”.

أما بخصوص المباراة المنتظرة أمام مصر فوجّه المدرب السابق لنادي اتحاد العاصمة رسالة جاء فيها: “رسالتي الأولى إلى الجماهير هي عدم العودة إلى ما حدث في الماضي، كرة القدم تطورت عبر العالم، ولهذا علينا أن نخرج من هذا المجال، قبل كل شيء نحن إخوة وعلينا الابتعاد عن الفتنة بين شعبين ينتميان لبلدين كبيرين ومنتخبين يملكان لاعبين كباراً”.

وعن رسالته إلى مدرب الجزائر مجيد بوقرة واللاعبين، قال: “أنا لست في وضع لكي أوجه نصائح إلى المدرب مجيد بوقرة واللاعبين، هؤلاء محترفون ويعرفون أنّ المباراة فيها 90 دقيقة، وعليهم فيها تبليل القميص وتمثيل الجزائر بأحسن صورة، وفي نهايتها، علينا أن نحيي لاعبي المنافس ونعانقهم ونؤكد العلاقة الطيبة التي تجمعنا”.

ورشح إفتسان المنتخبين الجزائري والمصري للوصول إلى المواجهة النهائية بقوله: “أرى بأنّ لقاء بين الجزائر ومصر سيكون متساوياً على كل الجوانب، ولهذا أرشح التقاءهما مُجدداً في المباراة النهائية، وأراهما قادرين على تجاوز كل المنتخبات في الأدوار المقبلة، وسيكون عرساً كبيراً بينهما”.