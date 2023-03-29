أرضية بمواصفات عالمية لتحضير المنتجات الفلاحية قبل تصديرها

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن إنشاء أول أرضية لتغليف وتوضيب المنتجات الفلاحية وتحضيرها للتصدير وذلك عبر السوق الجهوية للخضر والفواكه ببلدية عين بن بيضاء بقالمة.

وأوضح الوزير خلال تدشينه لهذا السوق ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية، بأن إنشاء هذه الأرضية يدخل في إطار “مسعى الوزارة لعصرنة تسيير مثل هذه الأسواق الجهوية”.

وأضاف “ومن أجل تمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة لها لاسيما ضبط السوق المحلية وتموينها بشكل جيد ومنتظم ثم الانتقال إلى التصدير لرفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات”.

وأكد زيتوني بأن “الأرضية المقرر إنشاؤها بهذه السوق ذات مواصفات عالمية وتشرف على تسييرها شركة إنجاز وتسيير الأسواق الجهوية (ماقرو)”.

وتعتمد الأرضية على خلق فضاء مجهز بكافة الوسائل اللازمة في سلسلة تحضير المنتجات الفلاحية بداية من استقبال المنتوج وتصنيفه وتوضيبه حسب الحجم والنوعية المطلوبة وصولا تغليفه وتعليبه ثم شحن”.

وأبرز زيتوني بأن قطاعه يسعى إلى تعميم مثل هذه الأرضيات لتشمل باقي الأسواق الجهوية الـ6 المماثلة والتي تقع بولايات سطيف وعين الدفلى والجلفة و ورقلة ومعسكر بالإضافة إلى ميلة.

وقال الوزير بأن هذه الأرضية تعتمد أيضا على التنسيق مع شبكة المصدرين الحائزين على سجلات تجارية ينشطون في مجال الاستيراد والتصدير لتمكينهم من الاستفادة من المنتجات الجاهزة والقابلة للتصدير.

وأشار إلى أن هذه العملية من شأنها ”تعزيز مكانة المنتوج الجزائري المتواجد حاليا بالأسواق الكبرى في عدة مناطق من العالم”.

كما أفاد زيتوني بأن “التسيير العصري لمثل هذه الأسواق وتمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة لها يستدعي إعداد بطاقية وطنية لمنتجي المواد الفلاحية حسب الولايات التي ينشطون بها وتحديد التوزيع الجغرافي للمنتوج الوطني”.