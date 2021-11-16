أرضية “تشاكر” تعرقل أداء “الخضر”.. ووهران الوجهة البديلة

اللاعبون وجدوا صعوبات في نقل الكرة

عرقلت أرضية ملعب تشاكر بالبليدة، أداء لاعبي المنتخب الوطني في لقاء بوركينافاسو، الثلاثاء، وهذا بسبب ثقلها، جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة الورود في الأيام الماضية، خاصة في الساعات الأخيرة.

وجد أشبال المدرب جمال بلماضي صعوبة في نقل الكرة ولعبها فيما بينهم، في اللقاء الحاسم أمام بوركينافاسو، خاصة في الجهة اليمنى من الهجوم خلال المرحلة الأولى، أين عانى كثيرا القائد رياض محرز وضيع العديد من الكرات بسبب أرضية الميدان السيئة والتي لم تخدم كثيرا كتيبة “المحاربين”.

ورغم أن المدرب بلماضي صرح في ندوته الصحفية أن “أرضية تشاكر تحسنت وهي في أفضل حال مقارنة بلقاءي جيبوتي والنيجر في الجولات السابقة من تصفيات كأس العالم”، إلا أن تواصل تساقط الأمطار أثر كثيرا على أرضية الملعب التي باتت لا تصلح لمباراة قوية وكبيرة كمثل التي لعبت الثلاثاء بين الجزائر وبوركينافاسو.

ويبقى الخيار متاحا أمام بلماضي في المواعيد المقبلة من أجل الرحيل عن ملعب البليدة وملعب تشاكر التاريخي، حيث من المحتمل جدا أن تكون الوجهة نحو ملعب وهران الجديد الذي قد يكون الملعب المستقبلي لـ”الخضر”.