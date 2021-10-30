أرضية “تشاكر” في تحسن قبل أسبوعين عن مباراة بوركينافاسو

تتواصل عملية تهيئة أرضية ملعب تشاكر تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينافاسو، يوم16 نوفمبر المقبل.

وأظهرت صور حديثة لأرضية ملعب تشاكر، تحسنا ملحوظا مقارنة بالوضعية التي كانت عليها في المباراة الأخيرة التي استقبل فيها المنتخب الوطني، منتخب النيجر.

وعلى عكس الوضعية السابقة للأرضية التي كان يغلب عليها الاصفرار، فإن الصور الجديدة، تظهر اخضرارا للعشب الطبيعي، مع غياب تلك المناطق التي كانت تبدو من شدة اصفرار العشب، أنها ترابية.

ويأمل الجميع في أن تكون أرضية ملعب تشاكر في أحسن أحوالها يوم مباراة بوركينافاسو، حتى يتمكن لاعبو “الخضر” تقديم الأداء المنتظر منهم في المواجهة الهامة، التي ستلعب بحضور الجمهور.