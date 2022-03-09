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أرضية رقمية للتعريف بمقومات الجزائر السياحية

الشروق أونلاين
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أرضية رقمية للتعريف بمقومات الجزائر السياحية

كشف وزير السياحة ياسين حمادي، الثلاثاء، ببسكرة عن الإطلاق الوشيك لأرضية رقمية حول المسارات الموضوعاتية السياحية من أجل ترقية النشاط السياحي.

و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش معاينة المركب السياحي “الزيبان” في إطار زيارة عمل وتفقد لولاية بسكرة أن هذه الأرضية الرقمية التي ستشرع في تقديم خدماتها بعد أيام قليلة تهدف إلى “التعريف بما تتوفر عليه الجزائر من مقومات سياحية متنوعة ضمن مسارات السياحة الدينية والجبلية والشاطئية والحموية والطبيعية والصحراوية لتسويق المنتج الذي يقدمه القطاع في هذه الوجهات”.

وأضاف أن هذه المبادرة جاءت بعد التجاوب الملحوظ لكل المتعاملين في قطاع السياحة مع البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها خلال السنة المنصرمة 2021 والتي شملت الإرشاد السياحي والتعريف بالاستثمار الفندقي واستغلال المياه الحموية.

كما أشار إلى أن الأرضية الرقمية الجديدة التي هي نتاج عمل حكومي مشترك بين قطاعات متعددة على غرار وزارات الثقافة والفنون والشؤون الدينية والأوقاف والمجاهدين وذوي الحقوق والشباب والرياضة “ستقدم الإضافة المرجوة بطرح فرص للترويج للمنتج السياحي وجعله رافدا اقتصاديا هاما”.

و أكد حمادي عزم قطاعه الوزاري على ترقية السياحة الداخلية واستقطاب السياح إلى كل المناطق المؤهلة مشيرا إلى استئناف النشاط السياحي يجب أن تكون قويا من خلال مواكبة التطورات في مجال الرقمنة والترويج للسياحة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والتعريف بالمرافق العديدة والآليات الجديدة المعتمدة كصيغة الإيواء لدى الساكن في مجال توسيع التكفل بالسائح.

وكان الوزير قد وقف خلال زيارته لولاية بسكرة التي دامت يوما واحدا على الموقع الأثري ” الدشرة الحمراء” ببلدية القنطرة واطلع على نماذج من النشاط الحرفي بذات الجماعة المحلية قبل زيارة صالون للصناعات التقليدية و معاينة عدد من هياكل الاستقبال السياحية العمومية والخاصة بعاصمة الولاية.

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