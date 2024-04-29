أرضية رقمية لمساعدة حاملي البكالوريا الجدد على اختيار تخصصهم

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 29 أفريل، أرضية رقمية لمساعدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد على اختيار مساراهم الجامعي وتحسين عملية توجيههم نحو التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم العلمية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وخلال أشرافه على إطلاق هذه الأرضية أن المنصة “تندرج في إطار مواصلة تجسيد إضفاء الجودة على نوعية التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تطوير أساليب التسيير، خاصة ما تعلق باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي في مجال توجيه الطلبة الجدد عبر مساعدتهم ومرافقتهم في اختيار مسارهم الجامعي الذي يتناسب مع قدراتهم العلمية”.

وستسمح هذه الأرضية، التي يمكن الولوج إليها عبر موقع الوزارة، في الوقت الحالي “للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 إمكانية القيام بمحاكاة حول تخصصاتهم الجامعية المستقبلية، وهو ما سيمكنهم من تحسين عملية التوجيه الجامعي وتقليص نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي في بعض التخصصات” يضيف الوزير.

المنصة هي ثمرة عمل شارك فيه 5 طلبة من المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، وتستند في عملها على “تجميع وتحليل البيانات الضخمة الخاصة بتوجيه الدفعات السابقة، حيث تقترح مجموعة من المسارات التكوينية، تكون مرتبة حسب الأولوية التي تتناسب مع المؤهلات العلمية للطلبة”.