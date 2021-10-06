أرضية ملعب البليدة بِصورة أفضل هذه المرّة

تحسّنت أرضية ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة كثيرا، قبل يومَين من احتضانه المباراة الرسمية للمنتخب الوطني الجزائري وضيفه فريق النيجر.

جاء ذلك بعد لجوء إدارة ملعب البليدة إلى عملية ترميم المنشأة الرياضية، التي تدهور بساطها الطبيعي بِصورة لافتة، وأثارت غضب الناخب الوطني جمال بلماضي، قبيل مباراة جيبوتي بِتاريخ الـ 2 من سبتمبر الماضي.

ولا يحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة سوى مقابلات “الخضر”، المرادف لِمواجهات تُعدّ على أصابع اليد الواحدة في السنة. فهل تعجز – إلى هذا الحدّ – إدارة تستهلك المال العام عن الاعتناء بِهذه المنشأة الكروية؟