أرضية ملعب البليدة “خضراء” تسرّ النّاظرين

عرف ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة عدّة تحسينات في الآونة الأخيرة، تحسّبا لِمواجهة الكاميرون بِالدرجة الأولى.

وتحتضن هذه المنشأة الكروية مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف الكاميروني، سهرة الـ 29 من مارس الحالي، لِحساب إياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وقبل ثلاثة أسابيع من تنظيم هذه المواجهة الحاسمة، ظهرت أرضية ملعب البليدة في أبهى حلّة.

وفي سياق ذي صلة، كانت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، مرفوقة بِوالي ولاية البليدة، ومسؤولين آخرين، قد تفقّدوا ميدان “مصطفى شاكر”، الخميس. حيث سيكون الملعب أحد مسارح هذه المنافسة، فضلا عن بطولة إفريقيا أشبال.

وتستضيف الجزائر البطولتَين القارّيتَين المذكورتَين، في جانفي وأفريل 2023، على التوالي.

وسيخضع ملعب البليدة لِتحسينات أخرى في الأشهر القليلة المقبلة، استعدادا لـ “شان” و”كان” الأشبال عام 2023.