أرقام إيجابية في تربية الأسماك

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أحمد بداني، عن توقعات بارتفاع انتاج تربية المائيات سواء البحرية منها أو في المياه العذبة، إلى مستوى 12 ألف طن مع نهاية سنة 2024، أي بزيادة تقدر بأكثر من 5000 طن عن الكمية المنتجة حاليا، وهو ما يعادل نسبة نمو تفوق 71 بالمائة.

وأكد بداني، خلال زيارة عمل قادته إلى الجلفة، على إحصاء العديد من الانجازات والمشاريع المنتجة في مجال تربية المائيات في المياه العذبة، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، من بينها 55 مشروع منتج، 23 مشروع دخل مرحلة الإنتاج ما بين 2020 والثلاثي الأول لسنة 2024، أي بنسبة نمو تقدر بـ 8,71 من المائة مقارنة بسنة 2019، بالإضافة إلى إحصاء أكثر من 16 ألف حوض فلاحي مستزرع بحوالي 3 مليون وحدة من صغار سمك البلطي وتسجيل أكثر من 22 ألف فلاح يمارسون نشاط تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، بعد ما كان عددهم يقدر بنحو 3300 فلاح سنة 2020.

وتطرق الوزير خلال كلمته، إلى التحفيزات والمزايا الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2024 لتشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات، على غرار إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأعلاف الخاصة بتربية المائيات وتخفيض نسبة الضريبة بمعدل 09 من المائة من الرسم على القيمة المضافة و 05 من المائة من الرسوم الجمركية لاستيراد الأمهات وصغار الأسماك، فضلا عن استحداث علاوة تحفيزية تقدر بـ 50 دج لكل 01 كيلوغرام من سمك البلطي المنتج لفائدة منتجي تربية المائيات.