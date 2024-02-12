أرقام تاريخية لمنتخب “الفيلة” بعد التتويج بكأس إفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار، على أرقاما مميزة، بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا، على حساب منتخب نيجيريا، في المباراة النهائية.

وأكدت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، أن منتخب “الفيلة” أصبح أول منتخب في “الكان” يحتل المركز الثالث في مجموعته، ويحقق لقب البطولة.

الكنز في الرحلة.. ويالها من رحلة! ✨ منتخب كوت ديفوار يرفع كأس #أمم_إفريقيا_2023 بعد مشوار مليء بالمفاجأت 🐘🇨🇮#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/q1WxRhbpr9 — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 11, 2024

وأصبح مدرب كوت ديفوار إيمرس فاي، أول مدرب يفوز بكأس إفريقيا، دون أن يبدأ النسخة كمدرب رئيسي للمنتخب.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى أن هذه المرة هي الـ12 في التاريخ، التي تحقق فيها الدولة المضيفة لقب “الكان”، والأولى منذ أن حققها منتخب مصر عام 2006.

الأهداف الرائعة تخصصه 😎 سيباستيان هالير لاعب منتخب الأفيال هو صاحب هدف اليوم 👏🇨🇮@1xBet_Eng | #TotalEnergiesAFCON2023Final | #نهائي_أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/cveAREQwzg — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 12, 2024

وأضافت الشبكة، أن سيباستيان هالر، مهاجم كوت ديفوار، هو أول لاعب في تاريخ منتخب “الفيلة” يسجل هدف الفوز في نهائي كأس إفريقيا، بما أن المنتخب توج باللقب مرتين من قبل بركلات الترجيح.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب “الحسن واتارا” سهرة الأحد.