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رياضة

أرقام تاريخية لمنتخب “الفيلة” بعد التتويج بكأس إفريقيا

عمر سلامي
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أرقام تاريخية لمنتخب “الفيلة” بعد التتويج بكأس إفريقيا
ح.م
تتويج منتخب كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار، على أرقاما مميزة، بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا، على حساب منتخب نيجيريا، في المباراة النهائية.

وأكدت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، أن منتخب “الفيلة” أصبح أول منتخب في “الكان” يحتل المركز الثالث في مجموعته، ويحقق لقب البطولة.

وأصبح مدرب كوت ديفوار إيمرس فاي، أول مدرب يفوز بكأس إفريقيا، دون أن يبدأ النسخة كمدرب رئيسي للمنتخب.

وأشارت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إلى أن هذه المرة هي الـ12 في التاريخ، التي تحقق فيها الدولة المضيفة لقب “الكان”، والأولى منذ أن حققها منتخب مصر عام 2006.

وأضافت الشبكة، أن سيباستيان هالر، مهاجم كوت ديفوار، هو أول لاعب في تاريخ منتخب “الفيلة” يسجل هدف الفوز في نهائي كأس إفريقيا، بما أن المنتخب توج باللقب مرتين من قبل بركلات الترجيح.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب “الحسن واتارا” سهرة الأحد.

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