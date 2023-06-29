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يعادل مشاهدة 1.87 مليون ساعة من المقاطع المرئية

أرقام رسمية.. تصوّروا كم يبلغ حجم استهلاك الإنترنت في مكة والمشاعر المقدسة يوم عيد الأضحى!

الشروق أونلاين
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أرقام رسمية.. تصوّروا كم يبلغ حجم استهلاك الإنترنت في مكة والمشاعر المقدسة يوم عيد الأضحى!
ح.م
الحج

يعادل حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى، مشاهدة 1.87 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

هكذا عبّرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية يوم الخميس، عن ارتفاع حجم استهلاك البيانات في المكان والزمان المذكورين إلى 4.56 آلاف تيرابايت.

حيث بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات 709 ميغابايت لكل مشترك، متجاوزا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميغابايت لكل مشترك.

صورة لـ: وكالة الأنباء السعودية

ومع ذلك، لم ينخفض معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل عن 220 ميغابايت في الثانية. بينما وصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل إلى 33 ميغابايت في الثانية.

أما أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات خلال يوم عيد الأضحى المبارك فقد جاءت على النحو التالي:

  • تيك توك،
  • سناب شات،
  • يوتيوب،
  • فيسبوك،
  • ثم انستغرام.

وقد استقبلت البقاع المقدسة هذا العام، 1,845,045 حاجًّا، حسب أرقام رسمية للسلطات السعودية. بينهم 1,660,915 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

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