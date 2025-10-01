أرقام صادمة.. هذا عدد الأطفال ضحايا حوادث المرور

خلال الموسم الدراسي الماضي

كشفت المكلفة بالإعلام لدى المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، فاطمة خلاف، عن أرقام صادمة تتعلق بحوادث المرور التي مست الأطفال دون سن الـ 14 سنة خلال الموسم الدراسي الماضي، الممتد من سبتمبر 2024 إلى جوان 2025.

وخلال استضافتها ببرنامج “الشروق مورنينغ”، الأربعاء، أعلنت خلاف عن تسجيل 365 حالة وفاة وأكثر من 5047 إصابة بين هذه الفئة العمرية، ما يعكس ارتفاعًا مقلقًا في عدد الضحايا.

واعتبرت المتحدثة أن الخصوصيات التي تميز هذه الفئة العمرية من قصر القامة وضعف الرؤية إضافة إلى عدم ادراكهم للمخاطر إلى جانب الاندفاع وحبهم لاستكشاف قد يزيدان من احتمالية تعرضهم للحوادث.

للإشارة، أطلقت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حملة وطنية تحسيسية لحماية الأطفال من حوادث المرور، تحت شعار “ضاعف الحذر.. الطفل لا يدرك الخطر”، وذلك تزامنا مع الدخول المدرسي 2025-2026.

وجرت مراسم إعطاء إشارة الانطلاق من المدرسة الابتدائية “صالح ولد عودية” ببن عكنون، على أن تتواصل الأنشطة التوعوية عبر مختلف ولايات الوطن، مع تركيز خاص على المناطق التي تسجل أعلى معدلات لحوادث المرور.